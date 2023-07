Ostia, muore annegato uomo di 67 anni: inutili i soccorsi. Salvate altre due persone in difficoltà

Un uomo è morto annegato a largo di Ostia: la vittima è morta mentre stava nuotando in mare. L'uomo, che si trovava a largo, si sarebbe trovato improvvisamente in difficoltà non riuscendo più a rientrare a riva; immediato è scattato l’allarme ma nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare. L’uomo è purtroppo deceduto.

La vittima, classe 1956, aveva 67 anni.

Sali il drammatico bilancio dei decessi in questa stagione estiva (e siamo neanche a metà del mese di luglio). Soltanto sul litorale romano salgono così a cinque le persone decedute in mare, di cui 3 a Torvaianica, in Provincia di Roma e due, con oggi, a Ostia. Drammi anche nei laghi: a Bracciano un 19enne è morto ad inizio mese mentre a Martignano una donna aveva perso la vita davanti alla figlia e alla nipote.