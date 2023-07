Muore per un malore a 42 anni mentre nuota insieme alla figlia nel lago di Martignano

Una donna di 42 anni è morta ieri nel nel lago di Martignano, ad Anguillara Sabazia, colta da malore mentre faceva il bagno assieme alla figlia di 16 anni e alla nipote di 3 anni.

Cosa è successo

Soccorsa dai bagnanti la donna è deceduta, per cause ancora da accertare, mentre la figlia 16enne anch'essa colta da malore è stata elitrasportata al Gemelli, non è in pericolo di vita e la nipote di 3 anni è stata affidata al compagno.

Gli esami

Sul posto i carabinieri di Anguillara che hanno avviato accertamenti che sono stati affidati anche al medico legale. Disposto l'esame necroscopico.