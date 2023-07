Venerdì 21 Luglio 2023, 22:30 - Ultimo aggiornamento: 22:32

Nuova tragedia sul litorale di Ostia. Sulla spiaggia libera Spqr è infatti annegato un 35enne di origine ucraina. Erano da poco passate le 16.30, quando il giovane ha deciso di tuffarsi in un punto particolare di litorale, dove la corrente marina è molto insidiosa a causa dei pericolosi “mulinelli”. È il motivo per cui è stata posizionata una boa di segnalazione che indica il limite oltre il quale è meglio non spingersi. Un segnale inavvertitamente oltrepassato dall’ucraino che risiedeva a Acilia. Quando ha iniziato a manifestare le prime difficoltà la madre è accorsa in suo aiuto, ma è stata anticipata dagli assistenti al salvataggio. I primi due, partiti dalla postazione numero 78 dell’S.P.Q.R., sono stati Cristian Basilotta e Claudio Papalini dell’associazione “Energy” ai quali si sono uniti i bagnini dello stabilimento Venezia, Mauro Pirozzi, e un collega del Gambrinus. Una volta raggiunto, l’uomo è stato trasferito sulla battigia dove sono iniziate le inutili operazioni di rianimazione, durate circa mezz’ora, mentre intorno si è radunato un capannello di curiosi. Sul posto sono arrivati il personale della guardia costiera e alcuni agenti della polizia, che hanno circondato l’area con un nastro in attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118.

Ostia, riaprono i chioschi. «Spiagge come a Rimini». Tolti i sigilli ai 5 stabilimenti sequestrati

La tragedia non ha rappresentato un deterrente per gli altri bagnanti, che si sono tuffati nonostante i bagnini avessero finito il lor turno di servizio. È stata la Capitaneria di porto a richiamare gli addetti al salvataggio per soccorrere una coppia di giovani che ha rischiato di perdere la vita se non ci fosse stato un nuovo intervento dei bagnini, costretti dall’emergenza a rituffarsi in mare.

L’AVVERTENZA

«Serve maggiore prudenza quando si decide di fare il bagno in questo tratto di mare – afferma il maresciallo Francesco Babusci, titolare della Delegazione in spiaggia della Guardia costiera -. Lo Scirocco e le correnti marine purtroppo ingannano anche esperti nuotatori. Purtroppo è andata così, ma vorrei sottolineare la professionalità e la tempestività mostrata nella circostanza dai quattro bagnini».

È la terza persona che perde la vita nel mare di Ostia nel breve giro di alcune settimane. L’altra tragedia ha visto protagonista un uomo di 67 anni, di origine polacca, che era in spiaggia con un gruppo di connazionali. Nonostante il mare mosso e la preoccupante corrente, la vittima ha deciso comunque di tuffarsi nello specchio d’acqua tra il canale dei Pescatori e la spiaggia libera ex Mad, dove tra l’altro è presente il divieto di balneazione. Ha avuto solo il tempo di fare quattro bracciate quando è stato colto da un malore e ha iniziato a chiedere aiuto. La vittima è stata portata a riva dai suoi amici che lo hanno raggiunto appena si sono resi conto che fosse in grossa difficoltà: vano poi il tentativo di rianimarlo. Nei primi giorni del mese, la morte di un romano di 82 anni, residente in Germania, che è annegato all’altezza del lungomare Duca degli Abruzzi in un tratto di arenile privo del servizio di assistenza ai bagnanti. Era stato soccorso da alcuni presenti sull’arenile che avevano sentito l’anziano gridare. Alcune persone hanno cercato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. «Vista la canicola è ovvio che molti romani sono alla ricerca di un bagno refrigerante ma lo fanno con eccessiva leggerezza – dice un lidense, dopo i tre decessi per annegamento -. Abbiamo davanti ancora l’intera stagione balneare e di questo passo si corre il rischio di aumentare la lista delle persone affogate sul nostro tratto di litorale soprattutto in quelle dove non è presente la rassicurante figura del bagnino».