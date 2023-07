Como, uomo di 60 anni trovato morto all'interno un'auto: indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo di 60 anni è stato ritrovato questo pomeriggio, intorno alle 14.30, all'interno di un'auto parcheggiata in via Michelangelo Colonna a Como. Al 118 era arrivata la segnalazione di una persona incosciente all'interno del veicolo. I soccorritori giunti sul posto hanno constatato che quella perosona era già morta. Ancora ignote le cause del decesso, su cui stanno indagando i carabinieri. Lo rende noto l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia.