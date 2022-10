Fiumicino, bambini di 6 anni maltrattati e insultati in classe: sospesa maestra di una scuola elementare

Maltrattava bimbi di 5, 6 anni in classe: insulti, schiaffi, parolacce. Una maestra di 63 anni di una scuola elementare di Fiumicino è stata sospesa dall'insegnamento. I militari della Stazione Carabinieri di Torrimpietra, supportati da personale della Compagnia di Civitavecchia, hanno dato esecuzione ad una Ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dal Pubblico Ufficio. La misura cautelare eseguita nella mattinata è stata emessa dal Tribunale - Ufficio G.I.P. di Civitavecchia dopo una lunga e complessa attività investigativa che ha visto i Militari dell'Arma ricostruire minuziosamente i fatti oggetto di indagine, tutti accaduti all'interno di una normale scuola primaria.

Le denunce dei genitori

Ad attirare l'attenzione dei Militari una serie di denunce e di dichiarazioni ricevute da alcune coppie di genitori, i cui figli appartengono tutti alla medesima classe che hanno lamentato la sistematicità e l'invasività dei metodi utilizzati da una delle maestre. I comportamenti posti in essere dalla docente infatti non sono parsi soltanto incisivi e assolutamente sproporzionati nel reprimere le mancanze dei piccoli, aventi tra i 5 e i 6 anni di età, ma erano finalizzati ad abbatterne l'umore ingenerando un clima di forte tensione e paura nell'aula scolastica, spegnando nei giovanissimi alunni ogni naturale entusiasmo e felicità nel recarsi a scuola. Gli episodi cristallizzati dai Militari, su coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno allora consentito la ricostruzione di un quadro comportamentale e probatorio sufficientemente chiaro, tanto da consentire al Giudice per le Indagini Preliminari l'irrogazione della misura eseguita all'alba di oggi.