A Fiumicino un giovane prende a pugni un anziano e lo spedisce all'ospedale Grassi di Ostia con la rottura del setto nasale. È accaduto all'inizio del Borgo Valadier, all'altezza della rotatoria di via degli Orti da dove è possibile imboccare via Torre Clementina, oggi temporaneamente trasformata in isola pedonale per gli aventi natalizi. Il nonno di 65 anni si trovava in sella alla sua bici mentre una Fiat, con a bordo due giovani, cercava di accedere nella transennata strada che costeggia il porto-canale. Durante questa manovra l'auto tagliava la strada all'anziano che, per timore di rovinare sull'asfalto, urlava ai ragazzi di fare attenzione. Nasceva un diverbio e uno dei due giovani scendeva dal mezzo con fare minaccioso fino a avvicinarsi per sferrare un pugno in pieno volto al residente il quale cadeva a terra assieme alla bicicletta.

Alcuni presenti, che avevano assistito al colpo proibito, soccorrevano immediatamente il fiumicinese e chiedevano l'intervento dell'ambulanza dell'Ares 118 mentre altri si rivolgevano al 112. Approfittando della confusione i due giovani, con un forte accento dell'est, si dileguavano. Sul posto si precipitava la pattuglia dei carabinieri della stazione di Fregene che predisponeva le indagini del caso ascoltando le persone che avevano assistito attonite alla violenza. «È assurdo che in pieno giorno e nel centro storico possano accadere episodi di questo tipo commenta Andrea Gasperini, figlio di Renato finito ko dopo lo scambio di battute verbali -. Con quale coraggio si può colpire una persona anziana e che oltretutto soffre anche di problemi cardiologici. Sono molto amareggiato per il ritardo con cui è arrivata sul posto l'ambulanza che ha impiegato circa 2 ore da quando è stata chiamata. Ero presente quando il personale dell'Arma ha sollecitato il suo arrivo ma sembra fosse impegnata in un altro soccorso e è partita dall'ospedale Santo Eugenio. Alla luce di quanto è accaduto mi appello alla sensibilità degli organi competenti per avere in strada una costante presenza di forze dell'ordine e soprattutto di mezzi di soccorso perché il comune di Fiumicino conta 85mila abitanti. Mi chiedo che fine abbiano fatto le tre ambulanze che un tempo stazionavano nelle località del comune di Fiumicino». Purtroppo con la chiusura del poliambulatorio di Palidoro e l'apertura della Casa della salute lungo la via Aurelia il territorio ha perso un'ambulanza. A tal proposito l'ex sindaco Montino aveva raggiunto un accordo verbale con la protezione civile "Nuovo domani" che acquistò un mezzo sanitario e stipulò un accordo con Regione e Ares 118 per prestare servizio a nord del Comune costiero. L'operazione però non è mai decollata.

Nel progetto rientrava anche la sistemazione degli ex locali del dazio, alla stazione di Maccarese, per aprire una sorta di pronto soccorso visto che in precedenza la vasta zona agricola ne disponeva di uno su via Castel San Giorgio. Anche questa iniziativa è però rimasta nel cassetto. Nel comune sono a disposizione per l'emergenza le ambulanze di Fregene e di Isola Sacra nel Nucleo di cure primarie se non vengono dirottate altrove. Comunque, Renato è stato trasferito al nosocomio lidense dove medicato e dimesso nella tarda serata, con una vistosa fascia in pieno volto, nel corso della notte però sono subentrate complicanze con problemi al defibrillatore sottocutaneo e l'uomo è stato di nuovo accompagnato all'ospedale. Probabilmente il pugno e la caduta potrebbero aver provocato danni al sofisticato strumento legato al cuore e non è da escludere un intervento chirurgico. Per l'assalto odierno dei romani nelle pescherie del centro storico, dove acquistare il classico prodotto del mar Tirrenico con cui imbandire le tavole per il menù del cenone di Natale, commercianti e cittadini chiedono la presenza fissa di una pattuglia delle forze dell'ordine nel Borgo.