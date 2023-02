Lunedì 20 Febbraio 2023, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 11:24

Colpito al ginocchio con una mazza di legno per rubargli il cagnolino, ma lui reagisce e riesce a salvare il suo amico peloso. È successo sabato sera all'Infernetto e sui social aumenta la psicosi della banda del furgone bianco, utilizzato dai ladri di quattro zampe. A raccontare l'episodio sui social anche per mettere in guardia gli altri proprietari della zona, è stata la fidanzata del giovane. «Il famoso furgone bianco - scrive Valentina su uno dei gruppi più seguiti a Ostia - si è recato anche all'Infernetto in via Adriano Banchieri. Questa sera (sabato ndr) verso le 20 il mio ragazzo è stato letteralmente aggredito dai due malintenzionati. Gli hanno tagliato la strada. Si è subito reso conto che poteva trattarsi dei ladri di cani e mentre uno di loro scendeva dal furgone dal lato del guidatore, il mio ragazzo ha colpito la portiera con un calcio. L'altro individuo è sceso e insieme lo hanno colpito con una mazza sul ginocchio. Lui ha risposto con un cazzotto ed è riuscito a scappare salvando il cane. Il furgone bianco targato Dn72 Il resto non è riuscito a vederlo purtroppo».

Secondo Oriana, la mamma di Valentina, si sarebbe trattato di un Citroen Jumpy bianco con il portellone blu. Dopo qualche ora, il giovane ha informato i carabinieri di Casal Palocco e successivamente si è fatto medicare al pronto soccorso dell'ospedale Grassi. Il ginocchio non ha subìto danni, a parte qualche ematoma ed escoriazione. Salgono così a tre i tentativi di furto di cani realmente accertati e fortunatamente solo uno andato in porto. È invece scoppiato l'allarme sui social.

Un allarme che sta scatenando la psicosi del furgone bianco al punto che c'è anche chi ha proposto di organizzare ronde notturne, vietate dalla legge. A cercare di riportare la calma e a gettare acqua sul fuoco per evitare la "caccia alle streghe" è l'avvocato Guido Pascucci, il quale ha invece consigliato a un gruppo di signore proprietarie di cani, di creare una chat per darsi appuntamento e uscire insieme la sera per l'ultima passeggiata con i quattro zampe. «La psicosi si è autoalimentata sui social spiega l'avvocato Pascucci solo a me sono arrivate 186 segnalazioni di furgoni bianchi, tutti diversi. Così come sarebbero di nazionalità diversa i sedicenti ladri, alcuni addirittura con il viso completamente coperto. Ho sempre chiarito che è fondamentale chiamare il 112 nell'immediatezza del fatto, mentre sarebbero pochissime (due o tre ndr) le denunce presentate ai carabinieri». I cani presi di mira sarebbero tutti di piccola taglia. Esclusa, dunque, l'ipotesi dei combattimenti clandestini. Dubbi, invece, sulla vendita illegale poiché non tutti i quattro zampe sarebbero di razza. Sulla vicenda è intervenuta anche l'Ente di protezione animali (sezione Roma).

«Nell'arco di una settimana sembra, si siano verificati due episodi di tentato furto di cani di razza, di piccola taglia, a Ostia e ieri al quartiere Infernetto scrive Maurilia Amoroso, responsabile Enpa Roma in un post - succede di sera e in tratti di strada isolati. La storia di un furgone bianco con individui che rubano i cani, è narrata da qualche anno nei social. Tuttavia, non ci sono mai stati fatti concreti fino ad oggi, come denunce, testimonianze, video e la lettura della targa. La mancanza di dati certi ha fatto pensare ad una legenda metropolitana. Ora, i due eventi accaduti riportano in evidenza la storia. Il nostro consiglio è di accudire e tutelare i vostri animali, tenendoli al guinzaglio. Non isolarsi nelle passeggiate, non lasciare gli animali in giardino senza un controllo e quando ci assentiamo. Non lasciarli durante la spesa fuori i negozi e i supermercati. Denunciare comunque è la possibilità per aiutare le istituzioni a monitorare il territorio».