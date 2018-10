Bomba carta contro sede della Lega in Trentino dove oggi è atteso Salvini: «Prese due persone»

LEGGI ANCHE La sede della Lega ad Ala, in Trentino, è stata presa di mira nella notte. Un boato e sono andati in frantumi alcuni vetri. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una bomba carta. Di fronte alla sede è comparsa inoltre una scritta: «Ancora fischia il vento». Proprio nella sede leghista di Ala è atteso oggi il leader del partito e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la campagna elettorale per le provinciali del 21 ottobre in Trentino.LEGGI ANCHE Studenti in piazza, bruciati manichini. Salvini: «Gesto schifoso»

Ultimo aggiornamento: 10:12

«Ho sentito il commissariato del governo e la questura e mi dicono che i due responsabili sono stati identificati e denunciati». Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, per l'atto vandalico contro la sede della Lega. «Auspico e chiedo la massima durezza - aggiunge -. Non è possibile che ciclicamente qualcuno di certi ambienti faccia le solite cose. Sarebbe ora e tempo di agire con durezza».«Noi non saremo mai dalla parte delle bombe; la nostra condanna per la bomba carta esplosa davanti ad una sede della Lega in Trentino è tanto più forte quanto più forte è la nostra avversione alle idee della Lega. Ma la battaglia politica si fa contrastando le idee che non condividiamo con idee e proposte migliori, sbugiardando le false promesse e i gravi errori, o i danni che si procurano al paese: mai con la violenza». Lo dichiara Emanuele Fiano, responsabile sicurezza del Pd.