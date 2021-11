Tenta di violentarla in strada a Roma, ucraino bloccato dai condomini: attimi di terrore poi l'arresto

Attimi di paura a Roma questa notte. Ha seguito una donna in strada e, dopo averla spintonata, ha tentato di violentarla. È accaduto nella tarda serata di ieri (domenica) in via Aubry nel centrale quartiere Prati.

Sul posto i poliziotti delle volanti e del commissariato Prati che hanno arrestato il 36enne ucraino, con precedenti, con l'accusa di violenza sessuale. Ad intervenire in aiuto della vittima alcuni condomini che hanno bloccato l'uomo e dato l'allarme alle forze dell'ordine.