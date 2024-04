Si è conclusa la seconda edizione della "La Mazziniana" a tema per il quartiere Prati

Si è tenuto nell'iconica Piazza Mazzini il primo evento "La Mazziniana", dedicato al quartiere Prati e organizzato dal Municipio I. Durante tre intensi giorni, l'emblematico quartiere è stato al centro di dibattiti, spettacoli, eventi culturali e un'area commerciale di qualità. Gli abitanti di Prati e i visitatori hanno potuto partecipare a interessanti dibattiti su come migliorare la vivibilità del quartiere e creare una collaborazione più stretta con il Municipio primo. Inoltre, sono stati invitati personaggi di rilievo che hanno contribuito a rendere Prati un luogo unico nel panorama romano. Uno degli emicicli della piazza è stato allestito con un palco e sedute per ospitare gli interventi dei protagonisti dell'evento. Tra questi, amministratori pubblici, residenti storici e attività commerciali di gran pregio che hanno reso Prati ciò che è oggi. Ma "La Mazziniana" non è stato solo un momento di riflessione e dialogo: sono stati previsti anche spettacoli e performance culturali per intrattenere il pubblico. Inoltre, un'area commerciale ha ospitato artigiani e produttori di eccellenze italiane, offrendo la possibilità ai presenti di assaporare e acquistare prodotti tipici di qualità. L'evento ha rappresentato un'importante occasione per promuovere la valorizzazione del quartiere Prati, la sua storia e le sue tradizioni. E' quindi auspicabile che "La Mazziniana" diventi un appuntamento annuale, in modo da consolidare la sinergia tra il quartiere e il Municipio primo e far vivere Prati ai suoi cittadini in modo dinamico e coinvolgente. Molto importante è stato il contributo di Jacopo Scatà assessore alle attività produttive del Municipio I. “Si è appena conclusa la seconda edizione della Mazziniana, tre giorni di eventi, dal 12 al 14 aprile, promossi e organizzati dal Comitato di Quartiere Mazzini-Prati con il Patrocinio del Municipio I Centro di Roma Capitale e di UNOE , la prima Associazione di Categoria Nazionale di Organizzatori Fiere ed Eventi a livello nazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 1500 persone nei padiglioni allestiti in Piazza Mazzini”. Lo comunica in una nota Sylvia Delfino, promotrice della Mazziniana e storica residente del Quartiere Mazzini-Prati. “Grazie a questo evento – prosegue – i cittadini del quartiere, i residenti e i cittadini del centro storico hanno potuto partecipare ad incontri pubblici con i rappresentanti delle Istituzioni territoriali, prendere parte ad eventi di carattere sociale e ambientale, fino a dibattere alla presenza del mini Sindaco del Municipio I, Laura Bonaccorsi la giunta e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi sulle criticità presenti nel quartiere e di trovare insieme, possibili soluzioni”. “I tre giorni di eventi – aggiunge Delfino – sono stati anche l’occasione per dar vita ad alcune tavole rotonde dove tematiche sociali, sanitarie e di welfare hanno interessato non solo i residenti, ma anche tante persone, che hanno assiepato i giardini di Piazza Mazzini per assistere a questi momenti di confronto e di analisi.

Questa prima edizione dunque, - conclude Sylvia Delfino – è stata un successo inatteso che ci fa ben sperare per la prossima edizione e grazie alla quale è stato possibile realizzare iniziative di ascolto su temi di interesse collettivo, creando dibattiti e momenti di confronto utili alla comunità cittadina e alle persone residenti che, ci siamo resi conto, avevano bisogno di poter vivere questi giorni e siamo lieti che ciò sia avvenuto”.