Martedì 2 Aprile 2024, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 09:19

Una tecnica ormai nota e che ricorda quel che è accaduto anni fa sulle strade di San Francisco quando i ladri - muniti di un arnese pesante - rompevano i finestrini delle auto parcheggiate regolarmente e rubavano gli oggetti presenti all'interno. Lo «smash and grab» è arrivato anche qui, a Roma, dove da diverse settimane un uomo sta seminando il panico nelle zone del centro. A bordo di un motorino grigio e con un casco integrale si avvicina alle macchine bloccate nel traffico e con un guanto rompe il finestrino e ruba le borse. Poi fugge facendo perdere ogni traccia. Gli ultimi colpi - secondo diversi residenti - sono stati segnalati alla Balduina, tra via Ugo de Carolis e largo Damiano Chiesa.

Le testimonianze

«Stavo parcheggiando il mio scooter - racconta una giovane testimone - quando in via Ugo de Carolis, in prossimità del semaforo con piazza Giovenale, una macchina era ferma in mezzo alla strada. Una signora era al telefono mentre suo figlio si strofinava gli occhi e cercava di mandare via le schegge di vetro. Poi - prosegue ancora - mi sono avvicinata al ragazzino e mi ha raccontato che uno scooter grigio si è accostato alla loro auto. Inizialmente erano convinti che quell’uomo volesse appoggiarsi al veicolo, in realtà con una gomitata ha frantumato il vetro e ha portato via la borsa della donna». Sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica. Pochi giorni dopo un altro colpo - l’ennesimo - sempre nella stessa zona. Lui, il ladro, a bordo di un Sh grigio si è affiancato alla macchina dove c’erano due signore e ha spaccato il finestrino portandosi via le loro sacche. I fatti a Largo Damiano Chiesa: «Sono scene bruttissime, non se ne esce», il commento di una donna all'interno di un gruppo social.

Il precedente

Era lo scorso 16 febbraio quando in via Candia va in scena l'ennesimo furto con strappo. Una donna è ferma con l'auto quando viene rapinata della sua borsa che aveva appoggiato sul sedile lato passeggero. «Pensavo volesse chiederemi una informazione», aveva raccontato la vittima a "Il Messaggero". Il rapinatore, secondo la descrizione fornita dalla signora, aveva già messo a segno altri colpi a Boccea, Conca d'Oro (a pochi metri da una banca) e in Piazza Mazzini.