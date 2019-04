Vespasiani 2.0 a Roma: da San Pietro a San Giovanni bagni hi-tech (con infopoint)

La tecnologia tocca i bagni pubblici della Capitale dando vita al Vespasiano 2.0. Ha preso il via dai locali accanto alla Scala Santa di San Giovanni, il restyling di 11 bagni presenti in diverse zone di Roma. Già completati i lavori a Piazza di Spagna, piazza Sonnino e piazza della Città Leonina, accanto al Vaticano. Presto saranno operativi anche quelli di via Zanardelli, via Carlo Felice e in largo di villa Peretti a Termini. Entro l'autunno apriranno quelli a Porta Maggiore, in via XX Settembre e in piazza Santa Maria Liberatrice. Il progetto, denominato P.Stop, nasce su volontà dell'amministrazione comunale di restituire alla città luoghi oramai da anni abbandonati al degrado e spesso rifugio di tossicodipendenti o senza fissa dimora.

L'iniziativa- spiega il presidente di P.Stop, Tommaso Innocenzi nasce con l'intenzione di rendere i bagni pubblici della città funzionali e all'altezza delle altre grandi capitali europee. Il Vespasiano 2.0 sarà al servizio del cittadino romano, ma soprattutto degli stranieri. All'interno, infatti, saranno presenti punti di accoglienza dove, con il tempo, abbiamo intenzione di mettere in rete e uniformare tutti i servizi che oggi vengono offerti al turista. Una finestra su Roma per il visitatore che potrà trovare offerte di qualità anche affidandosi alla competenza delle hostess e degli steward presenti sul posto». All'interno già compaiono distributori di bottiglie d'acqua e prodotti parafarmaceutici - come cerotti, pannolini - mentre i bagni, nei quali sarà possibile accedere pagando un euro, sono dotati di un presidio fisso di pulizia, un fasciatoio, un locale dedicato ai disabili con accesso tramite piattaforma elevatrice e un bagno formato famiglia, con un water piccolo destinato ai bambini. Una vera e propria rivoluzione tecnologica che permetterà anche di geolocalizzare il punto esatto del Vespasiano. Insomma i bagni pubblici entrano in una nuova era, ma che promette già altre evoluzioni. A San Giovanni, per esempio, da pochi giorni sono stati installati dei led dove scorrono dei messaggi informativi. Un ulteriore passo in avanti che aiuta a rendere Roma una Capitale più moderna ed efficiente.



