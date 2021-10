Rieti, autunno inoltrato ma al lago Paterno si fa ancora il bagno

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 14:13

RIETI - Al lago di Paterno la stagione balneare ancora non è terminata e le sue acque verdi, nonostante sia il 20 ottobre, continuano ad essere una suggestiva meta per trascorrere una giornata di sole da parte non solo dei residenti della zona e, perchè no, anche per un bagno. Originario di Borgovelino ma innamorato del lago di Paterno e delle sue bellezze paesaggistiche, Paolo Panfilo anche con la stagione estiva ormai in archivio e con la temperatura delle acque del lago drasticamente calata, non si tira indietro per un bel bagno - probabilmente l'ultimo - nel lago di Paterno sotto gli occhi quasi increduli dei presenti sfidando una temperatura che potrebbe fare quasi concorrenza al fiume Velino. Immersione e nuotata in sicurezza non lontano dalle sponde lacustri e alla presenza degli ultimi "nostalgici" distesi per un bagno di sole approfittando di queste belle giornate di sole di fine ottobre che calamitano nel laghetto del Comune di Castel Sant'Angelo ancora diverse persone. Qualche braccciata per un bagno tonificante e refrigerante poi subito al sole. Ed a 51 anni non è cosa da poco.