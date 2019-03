Cancellata anche la scritta per Valerio Verbano a San Lorenzo a Roma

La scritta a San Lorenzo non risaliva al 1948 come quella "Vota Garibaldi" cancellata dal Comune alla Garbatella, ma ugualmente quel "Valerio Vive" in largo Passamonti ricordava una pagina significativa della storia cittadina. Ricordava che Valerio Verbano venne assassinato a colpi di pistola quando aveva 18 anni da tre uomini armati entrati in casa sua in vai Monte Bianco.

Un omicidio impunito, quello del giovanissimo antifascista dell'area di Autonomia Operaia ricordato da un monumento in piazza Igea e da alcune scritte come quella cancellata nei giorni scorsi a San Lorenzo. Era stata tracciata l'anno scorso dagli aderanti al centro sociale Astra di Montesacro che adesso promettono di rifarla dopo essersi stupiti, rilevano con sarcasmo, "che non sia stata coperta anche la storica scritta Viva i Partigiani che si trova lì a due passi". Viene inoltre ricordato "che la cità è piena di scritte di gruppi e associazioni di destra che invece non vengono rimosse".

