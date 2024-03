Martedì 26 Marzo 2024, 11:38

Il degrado e l'abbandono di rifiuti nelle strade di Roma continua a destare preoccupazione tra i cittadini e le autorità competenti. Nell'ultimo periodo, diverse segnalazioni di abbandono di rifiuti sono state fatte nei quartieri di Mostacciano, San Lorenzo e Tiburtino, creando problemi di igiene e sicurezza per la città.

Nel parco di Mostacciano in Via Giovanni Soncelli è stata ritrovata una carcassa di una moto, con attorno a essa una miriade di rifiuti di ogni tipo: buste di plastica, legno, organico e materiale ingombrante abbandonati in modo scellerato nel verde pubblico. Un vero spettacolo di degrado che danneggia l'ambiente e l'estetica della città.

La situazione nel quartiere San Lorenzo, non migliora nemmeno in Via dei Liguri, dove tende e rifiuti di ogni genere si accumulano lungo le strade, creando un quadro di abbandono e incuria che non può più essere ignorato. Anche in Via Marrucini la situazione non è da meno, con un enorme frigorifero e un materasso abbandonati vicino ai bidoni della spazzatura. I residenti continuano a condividere le foto che scattano con il canale social resistsanlorenzo.

A Piazza Fiume, il sotto passaggio è diventato un vero e proprio cestino della spazzatura, con i rifiuti che si accumulano giorno dopo giorno, rendendo l'accesso impossibile e creando disagio tra i passanti.

Commenta un residente della zona Mostacciolo: "Si spera che le autorità competenti intervengano al più presto per risolvere questa emergenza di degrado urbano, attuando controlli più severi e sensibilizzando i cittadini sull'importanza di mantenere pulite le strade e i luoghi pubblici. Solo così potremo salvaguardare l'ambiente e la bellezza della nostra amata Roma."