Lunedì 13 Dicembre 2021, 11:55

Il countdown è finito: partono oggi nel Lazio «alle 16 le prenotazioni per il vaccino nella fascia d'età 5-11 anni. Per prenotare è sufficiente inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma: www.prenotavaccino-covid.regione. lazio.it/welcome». Lo ricorda l'assessorato alla Salute del Lazio sui propri social.

Vaccino ai bambini, come prenotare

Dal pomeriggio dunque, tramite SaluteLazio, l'apposito sito web regionale, sarà possibile prenotare la somministrazione ai bambini negli hub specializzati. Le prime iniezioni saranno praticate il giorno 15 nel corso di un open day speciale dell'Ospedale Spallanzani dove sarà organizzata una festa ma le vaccinazioni vere e proprie inzieranno da giovedì, come nel resto d'Italia, in 78 hub vaccinali distribuiti in tutta la Regione.

La campagna dal titolo: «E adesso sì che possiamo giocare liberamente» ha un logo disegnato da due bambini dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Chiara e Valerio. Sui canali social di “SaluteLazio” è già possibile trovare i contenuti della campagna con le Faq preparate dal Bambino Gesù in collaborazione con le società scientifiche di pediatria e alcuni video informativi realizzati da medici e pediatri.

La Regione promette che negli hub i bambini saranno messi a proprio agio con un'accoglienza calorosa e per quanto possibile ravvivata dalla presenza di clown e di personale preparato per sdrammatizzare l'evento.