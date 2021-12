Vaccini, nel Lazio al via da lunedì la campagna anti Covid per bimbi da 5 a 11 anni: sul portale i punti di somministrazione

Prosegue l'estensione della campagna vaccinale anti Covid anche ai bambini. Dopo l'approvazione dell'Aifa dello scorso 1° dicembre per la somministrazione del vaccino Pfizer anche ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, da lunedì apriranno le prenotazioni sul portale della Regione Lazio.

I dettagli

Dalle 16:00 di lunedì prossimo 13 dicembre sarà possibile accedere alla piattaforma online di prenotazione dei vaccini anti Covid per i bambini. Il dettaglio: "Dal 13 dicembre alle ore 16:00 partiranno le prenotazioni per la vaccinazione pediatrica (5-11 anni) anti Covid19, presso i seguenti punti di somministrazione", si legge nel comunicato ufficiale della Regione, con il dettaglio dell'elenco. Per prenotare sarà sufficiente "inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma".

Le rassicurazioni

Ieri sono arrivate ulteriori rassicurazioni sull'utilizzo del siero da parte del direttore generale dell'Aifa Nicola Magrini. «Gli studi sulla sicurezza del vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni, sia nei 3.500 bambini vaccinati nella fase di sperimentazione sia nei 3,5 milioni già immunizzati in Usa, prevalentemente con una dose, dopo 16 giorni di osservazione dicono che non c'è stato nessun segnale di allerta della sicurezza, né casi di miocardite», così ha spiegato Magrini in videocollegamento con la Commissione Igiene e Sanità del Senato. Il dirigente sanitario ha poi annunciato che la prossima settimana uscirà un report dell'Aifa proprio sulle miocarditi e uno dedicato alla popolazione dializzata vaccinata.

Covid, oltre 6 milioni gli italiani senza la prima dose