Vaccini Lazio, al via domani le prenotazioni per la terza dose agli over 40

Apriranno domani, 17 novembre, alle ore 12 le prenotazioni on line nel Lazio per il richiamo (dose booster) del vaccino anti Covid-19 per le persone con età minima di 40 anni (nati nel 1981 e negli anni precedenti). La prenotazione potrà essere programmata selezionando una data per quale siano passati almeno 180 giorni dalla seconda somministrazione (o unica somministrazione nel caso del vaccino monodose Janssen) ricevuta entro il 31 luglio 2021. La vaccinazione della fascia 40/59 anni partirà dal 1 dicembre.

l proprio richiamo che andrà in automatico dopo 180 giorni da ultima dose. In questa settimana partiranno le prenotazioni rivolte a over 40 (nati nel 1981 in poi)» ha annunciato l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. «Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi che sono il 64%, il 24% sono seconde dosi e prime dosi al 12%. I richiami sono oltre 325 mila», aggiunge D'Amato.