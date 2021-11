“ES l'amore cannibale” di Myriam Caroleo Grimaldi si trasforma da libro a evento: la presentazione a Santa Cecilia

Un libro da raccontare quello di Myriam Caroleo Grimaldi , un libro forte, che ti trascina nei meandri dell’inconscio, che ti fa riflettere sulla parte oscura che abbiamo dentro, sulla natura del piacere e la volontà di ottenerlo a tutti i costi. “ES. L'amore cannibale" (edizioni Albatros) è un libro che va raccontato, e l'avvocato penalista di Roma, prestato alla scrittura per la quale nutre un amore viscerale, tanto che alla laurea in Giurisprudenza ha aggiunto una laurea in Filosofia, ha scelto di portarlo nel tempio della musica, nella sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia, e accompagnare le sue pagine con la musica del flautista Andrea Griminelli e degli attori Lorenzo Lavia e Verdiana Costanzo .

Musica, letteratura, cinema e teatro insieme, una commistione di linguaggi diversi ha raccontato la storia di una giovane pianista, Eraclea, che si sta facendo donna e lo diventerà attraversando se stessa, fino alla conquista della propria identità, navigando il flusso della vita che scorre, immergendosi nell’inconscio, traghettata dalla musica. La musica non è solo la grande musica da orchestra, degli allievi, dei maestri e del Conservatorio – vero e proprio labirinto scenico della serata – ma è anche quella interiore, che si muove dentro ogni essere umano e che si fa sentire nel momento in cui si decide di viaggiare dentro di sé.

In scena l'incontro amoroso di musica e inconscio, attraverso un corto diretto dal regista Renato Chiocca e rappresentato da Lorenzo Lavia e Verdiana Costanzo e poi in scena sul palco, in suggestivi dialoghi inframezzati dal flauto di Andrea Griminelli, per la prima volta ospite del Conservatorio, che ha eseguito Syrinx di Debussy, concludendo lo spettacolo con l'esecuzione del Gabriel's Oboe di Mission di Morricone accompagnato al pianoforte, in anteprima sull'imminente uscita del suo disco "Griminelli play's Morricone".

Per la scrittrice in toga, autrice con una grande capacità analitica, che sa trascinarti dentro le storie che racconta con forza e originalità, sempre fuori da schemi prestabiliti e sempre pronta a sorprenderti, questo è il terzo romanzo dopo “Apologia. Biografia del Diavolo” e “Centocoltellate”.