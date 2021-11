Terza dose Lazio, prenotazioni per over 40 al via da questa settimana

L'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato ha annunciato per questa settimana l'avvio delle prenotazioni della terza dose del vaccino anti-Covid per gli over 40 (nati nel 1981 in poi). D'Amato ha sottolineato l'importanza di prenotare subito il proprio richiamo «che andrà in automatico dopo 180 giorni da ultima dose». «Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi che sono il 64%, il 24% sono seconde dosi e prime dosi al 12%. I richiami sono oltre 325 mila», aggiunge D'Amato.