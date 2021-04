25 Aprile 2021

Nella regione Lazio, dalla mezzanotte del 27 aprile, anche chi ha tra i 50 e i 59 anni potrà prenotarsi per la vaccinazione ma, come specifica il sito salutelazio.it, questo vale soltanto per le persone con “comorbidità”. Ossia quei cittadini che dispongono di un’esenzione particolare, che può essere una concausa di una patologia importante nel caso di infezione.

Vaccini Lazio, calendario per tutte le fasce d'età (ora i 58-59 anni): così le prenotazioni

Rendere disponibili i vaccini anche a chi è nato tra il 1972 e il 1962 permette al Lazio, che ha già somministrato un milione e 715 mila fiale, di confermare il proprio primato a livello nazionale, mentre i medici di base possono effettuare autonomamente il “recall” dei propri pazienti che non hanno ancora avuto la dose e che non si sono ancora prenotati sul sito della Regione. Questo permette di ottimizzare la campagna vaccinale, andare a cercare gli anziani e i soggetti fragili, senza favorire categorie che ne avrebbero meno diritto. Ma intanto, si va avanti, con l’obiettivo di raggiungere, prima o poi, la cosiddetta “immunità di gregge”, quando si sarà vaccinata la maggioranza ldella popolazione.

Ma cosa vuol dire esattamente avere una comorbidità, e quali categorie potranno prenotarsi per la vaccinazione? L’annuncio della Regione rimanda alla categoria 4 del piano nazionale. Che prevede alcune categorie particolari di persone che hanno giù un’esenzione. Vediamo quali.

La categoria 4 prevede quelle persone con comorbidità di età minore di 60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili. Si tratta di patologie che, come dice il piano nazionale, possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili. Si tratta di: malattie cardiocircolatorie, neurologiche, diabete e altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale/patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni/Immunodeficienze primitive, malattie epatiche, cerebrovascolari e patologie oncologiche.

Ma ecco nel dettaglio chi ha diritto a prenotarsi per il vaccino, in base ai codici di esenzione e alle patologie.

014.303 SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL

014.304 DIPENDENZA DA DROGHE

017.345 EPILESSIE

038.332 MORBO DI PARKINSON

046.340 SCLEROSI MULTIPLA

051 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI

005.307.1 ANORESSIA NERVOSA

005.307.51 BULIMIA

011.290.0 DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA

011.290.1 DEMENZA PRESENILE

011.290.2 DEMENZA SENILE CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI

011.290.4 DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA

011.291.1 SINDROME AMNESICA DA ALCOOL

011.294.0 SINDROME AMNESICA

029.331.0 MALATTIA DI ALZHEIMER

038.333.0 ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE

038.333.1 TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE

038.333.5 ALTRE FORME DI COREA

044.295.0 PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO SEMPLICE

044.295.1 PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO DISORGANIZZATO

044.295.2 PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO CATATONICO

044.295.3 PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO PARANOIDE

044.295.5 SCHIZOFRENIA LATENTE

044.295.6 SCHIZOFRENIA RESIDUALE

044.295.7 PSICOSI SCHIZOFRENICA TIPO SCHIZOAFFETTIVO

044.295.8 ALTRI TIPI SPECIFICATI DI SCHIZOFRENIA

044.296.0 MANIA, EPISODIO SINGOLO

044.296.1 MANIA, EPISODIO RICORRENTE

044.296.2 DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO SINGOLO

044.296.3 DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO RICORRENTE

044.296.4 SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MANIACALE

044.296.5 SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO

044.296.6 SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MISTO

044.296.7 SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, NON SPECIFICATA

044.296.8 PSICOSI MANIACO -DEPRESSIVA, ALTRA E NON SPECIFICATA

044.297.0 STATO PARANOIDE SEMPLICE

044.297.1 PARANOIA

044.297.2 PARAFRENIA

044.297.3 SINDROME PARANOIDE A DUE

044.297.8 ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI

044.298.0 PSICOSI DI TIPO DEPRESSIVO

044.298.1 PSICOSI, TIPO AGITATO

044.298.2 CONFUSIONE REATTIVA

044.298.4 PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA

044.298.8 ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE

044.299.0 DISTURBO AUTISTICO

044.299.1 PSICOSI DISINTEGRATIVA

044.299.8 ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA

047.710.1 sclerosi sistemica

013.250 DIABETE MELLITO

027.243 IPOTIROIDISMO CONGENITO

027.244 IPOTIROIDISMO ACQUISITO

001.253.0 ACROMEGALIA E GIGANTISMO

012.253.5 DIABETE INSIPIDO

022.255.4 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)

026.252.0 IPERPARATIROIDISMO

026.252.1 IPOPARATIROIDISMO

032.255.0 SINDROME DI CUSHING

035.242.0 GOZZO TOSSICO DIFFUSO

035.242.1 GOZZO TOSSICO UNINODULARE

035.242.2 GOZZO MULTINODULARE TOSSICO

035.242.3 GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO

039.253.3 NANISMO IPOFISARIO

056.245.2 TIROIDITE LINFOCITARIA CRONICA

023.585 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

061.581.1 SINDROME NEFROSICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA

061.581.2 SINDROME NEFROSICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA

061.582.1 GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA (COMPRESA LA GLOMERULOSCLEROSI FOCALE)

061.582.2 GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA

061.582.4 GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE PROGRESSIVA

061.587 RENE GRINZO GLOMERULONEFRITICO

061.590.0 PIELONEFRITE CRONICA

062.753.13 RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE

008.571.2 CIRROSI EPATICA ALCOLICA

008.571.5 CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOL

008.571.6 CIRROSI BILIARE

016.070.32 EPATITE VIRALE B CRONICA, SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, SENZA MENZIONE DI EPATITE DELTA

016.070.33 EPATITE VIRALE B CRONICA, SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, CON EPATITE DELTA

016.070.54 EPATITE C CRONICA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO

016.070.9 EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO

016.571.4 EPATITE CRONICA

007.493 ASMA

024.518.83 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (CRONICA)

057 BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) NEGLI STADI CLINICI "MODERATA",

"GRAVE" E "MOLTO GRAVE"

007.493.2 ASMA

009.555 ENTERITE REGIONALE

009.556 COLITE ULCEROSA

003.283.0 ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI

006.714.0 ARTRITE REUMATOIDE

006.714.1 SINDROME DI FELTY

006.714.2 ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMICO

006.714.30 ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE, CRONICA O NON SPECIFICATA, POLIARTICOLARE

006.714.32 ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE

006.714.33 ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE

028.710.0 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

030.710.2 MALATTIA DI SJOGREN

045.696.0 ARTROPATIA PSORIASICA

045.696.1 ALTRE PSORIASI

054.720.0 SPONDILITE ANCHILOSANTE

059.579.0 MALATTIA CELIACA

059.694.0 DERMATITE ERPETIFORME

067.710.9 MALATTIE DIFFUSE DEL CONNETTIVO NON SPECIFICATE

015.279.0 IMMUNITARIO

015.279.1 IMMUNITARIO

015.279.2 IMMUNITARIO

015.279.3 IMMUNITARIO

015.279.4 IMMUNITARIO

015.279.8 IMMUNITARIO

034.358.0 MIASTENIA GRAVE

0A02.394 MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE

0A02.395 MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA

0A02.396 MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA

0A02.397 MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE

0A02.414 ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA

0A02.416 MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA

0A02.417 ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE

0A02.424 ALTRE MALATTIE DELL'ENDOCARDIO

0A02.426 DISTURBI DELLA CONDUZIONE

0A02.427 ARITMIE CARDIACHE

0C02.440 ATEROSCLEROSI

0C02.442 ALTRI ANEURISMI

0C02.444 EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE

0C02.452 TROMBOSI DELLA VENA PORTA

0C02.453 EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE

0A02.745 ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DEL SETTO CARDIACO

0A02.746 ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE

0C02.747 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

021.428 INSUFFICIENZA CARDIACA (SCOMPENSO CARDIACO)

0A31.401 IPERTENSIONE ESSENZIALE

031.401 IPERTENSIONE ESSENZIALE

A31.401 IPERTENSIONE ESSENZIALE

A031.401 IPERTENSIONE ESSENZIALE

0031.402 CARDIOPATIA IPERTENSIVA

0031.403 NEFROPATIA IPERTENSIVA

0031.404 CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA

0031.405 IPERTENSIONE SECONDARIA

0A02.429.4 DISTURBI FUNZIONALI CONSEGUENTI A CHIRURGIA CARDIACA

0C02.441.2 ANEURISMA TORACICO SENZA MENZIONE DI ROTTURA

0C02.441.4 ANEURISMA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA

0C02.441.7 ANEURISMA TORACOADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA

0C02.441.9 ANEURISMA AORTICO DI SEDE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI ROTTURA

0C02.447.0 FISTOLA ARTEROVENOSA ACQUISITA

0C02.447.1 STENOSI DI ARTERIA

0C02.447.6 ARTERITE NON SPECIFICATA

0C02.459.1 SINDROME POSTFLEBITICA

0C02.557.1 INSUFFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL'INTESTINO

0A02.V42.2 VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA DA TRAPIANTO

0A02.V43.3 VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA CON ALTRI MEZZI

0C02.V43.4 VASO SANGUIGNO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI

0A02.V45.0 DISPOSITIVO CARDIACO POSTCHIRURGICO IN SITU

036.443.1 TROMBOANGIOITE OBLITERANTE (MORBO DI BUERGER)

0031.362.11 RETINOPATIA IPERTENSIVA

0031.405.0 IPERTENSIONE

0B02.433 OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI

0B02.434 OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI

0B02.437 ALTRE E MAL DEFINITE VASCULOPATIE CEREBRALI

048 SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE

E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO

020.042 INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV)

020.079.53 INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA, TIPO 2 [HIV2]

La lista è scaricabile QUI.