Nella regione Lazio, dalla mezzanotte del 27 aprile, anche chi ha tra i 50 e i 59 anni potrà prenotarsi per la vaccinazione ma, come specifica il sito salutelazio.it, questo vale soltanto per le persone con “comorbidità”. Ossia quei cittadini che dispongono di un’esenzione particolare, che può essere una concausa di una patologia importante nel caso di infezione.
Vaccini Lazio, calendario per tutte le fasce d'età (ora i 58-59 anni): così le prenotazioni
Rendere disponibili i vaccini anche a chi è nato tra il 1972 e il 1962 permette al Lazio, che ha già somministrato un milione e 715 mila fiale, di confermare il proprio primato a livello nazionale, mentre i medici di base possono effettuare autonomamente il “recall” dei propri pazienti che non hanno ancora avuto la dose e che non si sono ancora prenotati sul sito della Regione. Questo permette di ottimizzare la campagna vaccinale, andare a cercare gli anziani e i soggetti fragili, senza favorire categorie che ne avrebbero meno diritto. Ma intanto, si va avanti, con l’obiettivo di raggiungere, prima o poi, la cosiddetta “immunità di gregge”, quando si sarà vaccinata la maggioranza ldella popolazione.
Ma cosa vuol dire esattamente avere una comorbidità, e quali categorie potranno prenotarsi per la vaccinazione? L’annuncio della Regione rimanda alla categoria 4 del piano nazionale. Che prevede alcune categorie particolari di persone che hanno giù un’esenzione. Vediamo quali.
La categoria 4 prevede quelle persone con comorbidità di età minore di 60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili. Si tratta di patologie che, come dice il piano nazionale, possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili. Si tratta di: malattie cardiocircolatorie, neurologiche, diabete e altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale/patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni/Immunodeficienze primitive, malattie epatiche, cerebrovascolari e patologie oncologiche.
Ma ecco nel dettaglio chi ha diritto a prenotarsi per il vaccino, in base ai codici di esenzione e alle patologie.
014.303 SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL
014.304 DIPENDENZA DA DROGHE
017.345 EPILESSIE
038.332 MORBO DI PARKINSON
046.340 SCLEROSI MULTIPLA
051 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI
005.307.1 ANORESSIA NERVOSA
005.307.51 BULIMIA
011.290.0 DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA
011.290.1 DEMENZA PRESENILE
011.290.2 DEMENZA SENILE CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI
011.290.4 DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA
011.291.1 SINDROME AMNESICA DA ALCOOL
011.294.0 SINDROME AMNESICA
029.331.0 MALATTIA DI ALZHEIMER
038.333.0 ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE
038.333.1 TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE
038.333.5 ALTRE FORME DI COREA
044.295.0 PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO SEMPLICE
044.295.1 PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO DISORGANIZZATO
044.295.2 PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO CATATONICO
044.295.3 PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO PARANOIDE
044.295.5 SCHIZOFRENIA LATENTE
044.295.6 SCHIZOFRENIA RESIDUALE
044.295.7 PSICOSI SCHIZOFRENICA TIPO SCHIZOAFFETTIVO
044.295.8 ALTRI TIPI SPECIFICATI DI SCHIZOFRENIA
044.296.0 MANIA, EPISODIO SINGOLO
044.296.1 MANIA, EPISODIO RICORRENTE
044.296.2 DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO SINGOLO
044.296.3 DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO RICORRENTE
044.296.4 SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MANIACALE
044.296.5 SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO
044.296.6 SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MISTO
044.296.7 SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, NON SPECIFICATA
044.296.8 PSICOSI MANIACO -DEPRESSIVA, ALTRA E NON SPECIFICATA
044.297.0 STATO PARANOIDE SEMPLICE
044.297.1 PARANOIA
044.297.2 PARAFRENIA
044.297.3 SINDROME PARANOIDE A DUE
044.297.8 ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI
044.298.0 PSICOSI DI TIPO DEPRESSIVO
044.298.1 PSICOSI, TIPO AGITATO
044.298.2 CONFUSIONE REATTIVA
044.298.4 PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA
044.298.8 ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE
044.299.0 DISTURBO AUTISTICO
044.299.1 PSICOSI DISINTEGRATIVA
044.299.8 ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA
047.710.1 sclerosi sistemica
013.250 DIABETE MELLITO
027.243 IPOTIROIDISMO CONGENITO
027.244 IPOTIROIDISMO ACQUISITO
001.253.0 ACROMEGALIA E GIGANTISMO
012.253.5 DIABETE INSIPIDO
022.255.4 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)
026.252.0 IPERPARATIROIDISMO
026.252.1 IPOPARATIROIDISMO
032.255.0 SINDROME DI CUSHING
035.242.0 GOZZO TOSSICO DIFFUSO
035.242.1 GOZZO TOSSICO UNINODULARE
035.242.2 GOZZO MULTINODULARE TOSSICO
035.242.3 GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO
039.253.3 NANISMO IPOFISARIO
056.245.2 TIROIDITE LINFOCITARIA CRONICA
023.585 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
061.581.1 SINDROME NEFROSICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA
061.581.2 SINDROME NEFROSICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA
061.582.1 GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA (COMPRESA LA GLOMERULOSCLEROSI FOCALE)
061.582.2 GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA
061.582.4 GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE PROGRESSIVA
061.587 RENE GRINZO GLOMERULONEFRITICO
061.590.0 PIELONEFRITE CRONICA
062.753.13 RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE
008.571.2 CIRROSI EPATICA ALCOLICA
008.571.5 CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOL
008.571.6 CIRROSI BILIARE
016.070.32 EPATITE VIRALE B CRONICA, SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, SENZA MENZIONE DI EPATITE DELTA
016.070.33 EPATITE VIRALE B CRONICA, SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, CON EPATITE DELTA
016.070.54 EPATITE C CRONICA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO
016.070.9 EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO
016.571.4 EPATITE CRONICA
007.493 ASMA
024.518.83 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (CRONICA)
057 BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) NEGLI STADI CLINICI "MODERATA",
"GRAVE" E "MOLTO GRAVE"
007.493.2 ASMA
009.555 ENTERITE REGIONALE
009.556 COLITE ULCEROSA
003.283.0 ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI
006.714.0 ARTRITE REUMATOIDE
006.714.1 SINDROME DI FELTY
006.714.2 ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMICO
006.714.30 ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE, CRONICA O NON SPECIFICATA, POLIARTICOLARE
006.714.32 ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE
006.714.33 ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE
028.710.0 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
030.710.2 MALATTIA DI SJOGREN
045.696.0 ARTROPATIA PSORIASICA
045.696.1 ALTRE PSORIASI
054.720.0 SPONDILITE ANCHILOSANTE
059.579.0 MALATTIA CELIACA
059.694.0 DERMATITE ERPETIFORME
067.710.9 MALATTIE DIFFUSE DEL CONNETTIVO NON SPECIFICATE
015.279.0 IMMUNITARIO
015.279.1 IMMUNITARIO
015.279.2 IMMUNITARIO
015.279.3 IMMUNITARIO
015.279.4 IMMUNITARIO
015.279.8 IMMUNITARIO
034.358.0 MIASTENIA GRAVE
0A02.394 MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE
0A02.395 MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA
0A02.396 MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA
0A02.397 MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE
0A02.414 ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA
0A02.416 MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA
0A02.417 ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE
0A02.424 ALTRE MALATTIE DELL'ENDOCARDIO
0A02.426 DISTURBI DELLA CONDUZIONE
0A02.427 ARITMIE CARDIACHE
0C02.440 ATEROSCLEROSI
0C02.442 ALTRI ANEURISMI
0C02.444 EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE
0C02.452 TROMBOSI DELLA VENA PORTA
0C02.453 EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE
0A02.745 ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DEL SETTO CARDIACO
0A02.746 ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE
0C02.747 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
021.428 INSUFFICIENZA CARDIACA (SCOMPENSO CARDIACO)
0A31.401 IPERTENSIONE ESSENZIALE
031.401 IPERTENSIONE ESSENZIALE
A31.401 IPERTENSIONE ESSENZIALE
A031.401 IPERTENSIONE ESSENZIALE
0031.402 CARDIOPATIA IPERTENSIVA
0031.403 NEFROPATIA IPERTENSIVA
0031.404 CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA
0031.405 IPERTENSIONE SECONDARIA
0A02.429.4 DISTURBI FUNZIONALI CONSEGUENTI A CHIRURGIA CARDIACA
0C02.441.2 ANEURISMA TORACICO SENZA MENZIONE DI ROTTURA
0C02.441.4 ANEURISMA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA
0C02.441.7 ANEURISMA TORACOADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA
0C02.441.9 ANEURISMA AORTICO DI SEDE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI ROTTURA
0C02.447.0 FISTOLA ARTEROVENOSA ACQUISITA
0C02.447.1 STENOSI DI ARTERIA
0C02.447.6 ARTERITE NON SPECIFICATA
0C02.459.1 SINDROME POSTFLEBITICA
0C02.557.1 INSUFFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL'INTESTINO
0A02.V42.2 VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA DA TRAPIANTO
0A02.V43.3 VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA CON ALTRI MEZZI
0C02.V43.4 VASO SANGUIGNO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI
0A02.V45.0 DISPOSITIVO CARDIACO POSTCHIRURGICO IN SITU
036.443.1 TROMBOANGIOITE OBLITERANTE (MORBO DI BUERGER)
0031.362.11 RETINOPATIA IPERTENSIVA
0031.405.0 IPERTENSIONE
0B02.433 OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI
0B02.434 OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI
0B02.437 ALTRE E MAL DEFINITE VASCULOPATIE CEREBRALI
048 SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE
E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO
020.042 INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV)
020.079.53 INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA, TIPO 2 [HIV2]
La lista è scaricabile QUI.
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