25 Aprile 2021

LA CAMPAGNA

Superate ieri le 50mila somministrazioni, tra prime e seconde dosi, di vaccini anti-Covid agli ultra ottantenni pontini. Il dato si ripartisce in più di 42mila dosi per i cittadini di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni e in oltre 8mila per gli over 90. Scade oggi, 25 aprile, il termine fissato dalla Asl di Latina per completare le prime dosi dei vaccini anti-Covid a tutti gli over 80. L'obiettivo, che ha comportato l'anticipazione degli appuntamenti in agenda per il mese di maggio entro il 25 aprile, sarà raggiunto? La domanda l'abbiamo rivolta a Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale pontina, in vista delle inoculazioni che saranno effettuate anche nella giornata di oggi: «Sui dati precisi aspettiamo il termine delle operazioni ha risposto -. Però una cosa mi sento di dirla: noi abbiamo anticipato circa l'85% degli appuntamenti già in agenda dal primo al 31 maggio; il 15% dei prenotati ultra ottantenni non ha accettato di cambiare giorno per la sua prima vaccinazione. Motivi comprensibili, legati al fatto che molti necessitano di essere accompagnati e che non sempre è facile spostare un appuntamento nell'ambito delle dinamiche familiari o di assistenza. Fatta questa precisazione, credo che l'obiettivo sarà raggiunto per tutti coloro che hanno accettato il cambio. Il mese di maggio, per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80, sarà dedicato ai richiami e al completamento delle prime dosi degli anziani che non hanno voluto anticipare l'appuntamento». Intanto ieri, in vista della ricorrenza del 25 aprile, il medico di medicina generale Enzo De Amicis di Latina ha realizzato una vignetta volta a connotare la campagna vaccinale anti Covid con una nuova liberazione.

I NON PRENOTATI

I medici di famiglia, dopo aver condotto le vaccinazioni a domicilio a quegli over 80 impossibilitati a muoversi da casa, hanno iniziato a privilegiare gli over 80, e a scendere le altre classi di età, sconosciuti al sistema di prenotazione regionale. Ieri a Cisterna, ad esempio, presso i locali comunali di via Aldo Moro, i medici dell'Unità di cura primaria del quartiere San Valentino (i dottori Quintilio Facchini, Marina Mancini, Beatrice Spagnolo, Andrea Mastrilli, Enrico D'Ambrosio, Mauro Serone e Gino Cece) hanno effettuato la somministrazione di 12 vaccini Pfizer a ultra ottantenni non prenotati. Andare ad intercettare i non prenotati è fattore strategico della campagna vaccinale. È partita ieri, nel Lazio, l'operazione Recall in base alla quale i medici di medicina generale possono consultare sul sistema operativo la lista dei propri assistiti che riporta la loro situazione vaccinale e se sono o meno prenotati per la vaccinazione. «Questo permette di individuare chi ancora non è stato vaccinato e non ha effettuato la prenotazione ottimizzando così la campagna vaccinale», ha comunicato l'unità di crisi regionale.

APERTURE E DATI

Da martedì 27 aprile potranno prenotare la propria vaccinazione sul portale Salute Lazio tutti i 58enni e 59enni (nati nel 1963 e 1962) e tutti coloro di età compresa tra i 50 e i 59 anni con comorbidità (categoria 4). Con la giornata di ieri a Latina e provincia sono stati immunizzate 35mila persone con prima e seconda dose. Il totale delle somministrazioni ha superato le 116mila unità di dosi.

Rita Cammarone

