Urbano Barberini contro la discarica a Villa Adriana: farà la guida nel distretto rurale a Ponte Lupo

Continua lo scontro sull'apertura della nuova discarica vicino alla cava di Villa Adriana, sito patrimonio dell'Unesco a Tivoli, in provincia di Roma: Il principe Urbano Barberini porta avanti la proposta di creare un distretto archeologico rurale, l'iniziativa avanzata dal principe-attore contro la discarica è volta a riscoprire i luoghi circostanti la Villa ha avuto molto riscontro, anche all’estero, e attratto diverse realtà.

«L’iniziativa di fare la guida per visite gratuite a Ponte Lupo, nata per contrastare il nuovo tentativo di fare una discarica vicino a Villa Adriana e far conoscere il Gigante dell’Acqua e la bellezza del territorio circostante, ha avuto molto riscontro, anche all’estero, e continua a crescere e a creare rete con diverse realtà» è quanto comunicato in merito all'iniziativa contro la discarica.

«Dobbiamo impegnarci a sostenere un’economia sana che riconosca il ruolo centrale dell’agricoltura sostenibile e la tutela dei beni culturali e dell’ambiente come motori trainanti del sistema di sviluppo economico, sociale e turistico» dice il principe. A breve ci sarà un nuovo ricorso al Tar per chiedere il rinnovo di autorizzazioni per la discarica.





#DistrettoArcheoRurale #Nodiscarica L'ex assessore alla cultura di Tivoli prosegue la battaglia a tutela dell'Agro... Pubblicato da Viviana Broglio su Giovedì 8 aprile 2021

