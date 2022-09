Martedì 20 Settembre 2022, 06:40

Ha guidato la sua Mini a tutta velocità mettendo a rischio l'incolumità di passanti e automobilisti. Non si è neanche fermato davanti agli agenti di polizia che per interrompere la folle corsa sono stati costretti a sparare un colpo di pistola a uno pneumatico. L'automobilista, non contento, ha anche cercato d'investire gli agenti e uno è finito in ospedale. È stata una notte di paura a Tor de' Cenci, quartiere della periferia Sud di Roma.

LE TELEFONATE

L'esagitato, un 40enne, alla fine è stato bloccato dai poliziotti, ed è stato portato in ospedale e arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato all'altezza di via Salvatore Lorizzo, a Spinaceto, dove diversi residenti verso le 23.40 hanno segnalato la presenza di un uomo che, a tutta velocità, sfrecciava per le strade del quartiere, eseguendo sorpassi azzardati. Una guida spericolata che aveva già messo a repentaglio la sicurezza di diversi automobilisti.



L'INTERVENTO

Sul posto sono così arrivate diverse volanti della polizia. Gli agenti hanno tentato di intimare l'alt all'uomo che, di tutta risposta, ha spinto invece il piede sull'acceleratore. A poco è valso anche il tentativo di un poliziotto di frapporsi in strada, finendo per essere urtato dall'auto pirata guidata dal conducente che pur di non bloccare la marcia ha provato ad investirlo. A quel punto, un altro agente ha estratto la pistola e ha sparato centrando uno pneumatico della vettura.



I RISCHI

L'uomo al volante ha comunque continuato la sua corsa fino a largo Lido Duranti, sempre a Tor de' Cenci, dove è stato definitivamente fermato. L'uomo è stato portato al reparto psichiatrico del Sant'Eugenio ma poi è stato arrestato. L'automobilista tra l'altro è risultato essere ubriaco e forse anche per questo si è lasciato andare a una serie di comportamenti gravissimi rispetto ad altri pedoni e automobilisti.



I CONTROLLI

«Quell'individuo ha guidato come un folle - ha raccontato alla polizia un automobilista -. Mi sono trovato a passare quando c'era in strada lui e ha cercato di investirmi. Sono rimasto paralizzato dal terrore. Ho visto la sua macchina frenare e arrivare contro la mia. Ho cercato in tutti i modi di evitarla. Ma sono stato fortunato perché l'autovettura si è fermata a pochi centimetri dalla mia. Ho chiamato subito il 112 per segnalare la cosa. Un comportamento troppo grave e pericoloso per fare finta di niente. Qualche minuto dopo ho visto le pattuglie della polizia che gli stavano dando la caccia». Poi c'è stato l'investimento di un poliziotto e lo sparo ad una ruota da parte degli agenti.