Incidente a Genzano, due ciclisti romani col tandem travolti da un camion: gravi in ospedale

Genzano, un grave incidente stradale con 4 feriti, di cui 2 gravi, si è verificato in via Achille Grandi nei pressi dell'Ospedale Fate Bene Fratelli, all'incrocio con via San Carlino. Una Hyundai Atos guidata da un cittadino ivoriano 30enne che usciva da una strada laterale si è scontrata con un camion da lavoro con a bordo due operai edili di 55 e 60 anni, che si dirigevano verso Genzano su via Grandi.

L'impatto ha provocato l'uscita fuori strada del camion che ha invaso la corsia opposta centrando in pieno una bicicletta del tipo tandem con una coppia di amici in sella, due 55enni romani, un uomo e una donna, diretti verso Cecchina, rimasti gravemente feriti. La donna è stata trasportata in codice rosso politraumatizzata all'ospedale dei Castelli. l'uomo che guidava il tandem con l'elisoccorso del 118 al Gemelli di Roma, anche lui in codice rosso con varie fratture al corpo e agli arti.

Feriti anche i due operai edili a bordo del camion trasportati all'ospedale dei Castelli e Tor Vergata dalle ambulanze del 118 di Albano e Lanuvio. La strada è ancora chiusa per permettere i rilievi ai carabinieri e alla polizia locale di Genzano, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Nemi per dare ausilio ai sanitari e mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Foto Video Luciano Sciurba