Via Trionfale, l'annuncio di Raggi: «Ecco i nuovi marciapiedi»

«Nei giorni scorsi vi avevo parlato dell'imminente avvio dei lavori di riqualificazione di via Trionfale con nuovi marciapiedi davanti alla stazione ferroviaria di Ipogeo degli Ottavi. Ecco a voi le prime immagini su un tratto di circa 200 metri: finalmente i residenti del quartiere di Ottavia, dove abito, molto presto potranno percorrere questa strada e attendere l'arrivo degli autobus alla fermata in sicurezza». Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. «E non solo: abbiamo studiato una soluzione per rendere più sicuri gli attraversamenti sulle strisce - continua - con il posizionamento di un nuovo semaforo pedonale in un punto di maggiore visibilità, in prossimità di via del Casale Sansoni. Oltre ai lavori sui marciapiedi, sono iniziate anche le operazioni di pulizia delle caditoie e il potenziamento del sistema idraulico per prevenire gli allagamenti durante le piogge».

