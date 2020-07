Da stasera il Trevignano FilmFest. Via con l'anteprima "Non conosci Papicha"

Nell’arena estiva del Cinema Palma, protetta dalla rupe dell’antica rocca Orsini e con il lago di Bracciano come sfondo, stasera il Trevignano FilmFest presenta la nona edizione d’autunno, con l'anteprima di un film coraggioso, che arriverà nelle sale italiane soltanto in autunno: “Non conosci Papicha”, della regista franco-algerina Mounia Meddour. La storia di una studentessa universitaria di Algeri che vuole diventare stilista, ma è fortemente osteggiata dal fondamentalismo, contrario all’emancipazione della donna.



La “Versione di Eva” è il titolo della rassegna a tema, che ha il patrocinio della Camera dei Deputati, e che si svolgerà al chiuso, nel rispetto delle norme sanitarie, dal 24 al 28 settembre. Verranno proposti agli spettatori undici film sulla disparità di genere e sul nuovo protagonismo femminile. All’evento speciale di stasera parteciperanno fra gli altri il viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, nonché docente di Sociologia, Emanuela Del Re, l’assessore della Regione Lazio al Turismo e Pari Opportunità, Giovanna Pugliese, il sindaco di Trevignano Claudia Maciucchi e Lella Palladino, presidente della Cooperativa campana Eva, che protegge e ospita donne vittime di violenza.



A tutti gli spettatori, con il biglietto che costa 5 euro, verrà donata una mascherina protettiva realizzata proprio dalla Cooperativa Eva. A dialogare con la viceministra Del Re sarà Luciana Capretti, giornalista del Tg2 e autrice del saggio “La Jihad delle donne”. Se l’inizio del film è previsto alle 21.30, i cancelli dell’arena verranno aperti già alle 19.30, per ascoltare il concertino jazz del Marina De Sanctis Quartet, e ammirare i quadri di Chiara Fabbri, giovane artista trevignanese, sorseggiando un aperitivo. Il Trevignano FilmFest è organizzato da un team di giornalisti volontari. Presidente Corrado Giustiniani, direttore artistico il critico cinematografico Fabio Ferzetti. “La nostra sarà un’edizione di testimonianza – dichiara Giustiniani – Anche per celebrare gli ottan’anni del cinema Palma, uno dei pochi in Italia che abbia avuto il coraggio di riaprire i battenti subito dopo la fine del “lockdown”, con risultati inattesi e lusinghieri”. Anche se lo spettacolo del 25 è all’aperto, verranno naturalmente rispettate le distanze di sicurezza. Meglio prenotarsi, per essere certi di avere un posto: https://prenotaunposto.it/arenapalma/

© RIPRODUZIONE RISERVATA