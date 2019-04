Ancora controlli alla stazione Termini da parte dei carabinieri. Nell'ultimo blitz i militari della Compagnia Roma Centro hanno arrestato quattro persone e denunciato altre 14.

A finire in manette un cittadino nigeriano per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino colombiano ed uno cubano per furto aggravato e un cittadino tunisino gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Velletri, tutti con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora.



