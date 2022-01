Tamponi nel Lazio, D'Amato: «Stop ai test per chi è vaccinato, anche a scuola»

Stop ai tamponi per i vaccinati. È la richiesta che arriva dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, secondo cui non possono più valere le stesse regole, nella scuola e nel lavoro, per chi ha completato il ciclo vaccinale e chi no in materia di tamponi. «È giunto il momento di semplificare la vita a coloro che hanno completato le vaccinazioni, nel Lazio rappresentano il 63% della popolazione over 12 anni. Questi cittadini, indipendentemente dai luoghi di lavoro, studio, socializzazione, devono essere liberi senza certificazioni e tamponi. In assenza di sintomatologia tutte le attività, comprese quelle scolastiche, devono essere mantenute».

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Tamponi fai da te, è caos ROMA Il bollettino del 24 IL CASO Omicron, un asintomatico ogni tre positivi IL FOCUS Scuola, tamponi gratis agli alunni STORIE Stressati da Covid: la preside travolta dalle faq e il medico... COVID Variante Omicron, picco vicino: l'Europa vede la fine della...

Tamponi fai da te, è caos: «Sbagliati due risultati su tre, sono difficili da eseguire»

«Oggi le varie circolari ministeriali, soprattutto in ambito scolastico, rendono difficile la vita alle famiglie e valgono le stesse regole sia per coloro che hanno completato il percorso di vaccinazione, che per coloro che non si sono vaccinati, tutto ciò generando procedure amministrative e operative assurde - continua D'Amato - Bisogna fare la corsa al vaccino non ai tamponi. Ieri nel Lazio record assoluto di testing, oltre 150 mila. Auspico che il Governo ascolti la voce delle Regioni».