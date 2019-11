Stupro al Factory, arrestato a Fiumicino il secondo uomo: è un tunisino buttafuori del locale

Dopo lo stupro al Factory stavano seguendo i suoi spostamenti. E ieri mentre tornava in Italia, il secondo presunto responsabile della violenza di gruppo di una ragazza avvenuto a maggio in un locale di pertinenza della nota discoteca Factory a Roma, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un tunisino di 35 anni che lavorava quella sera come addetto alla sicurezza del locale. Ad incastrarlo il Dna trovato sui vestiti e addosso alla vittima. L'uomo, che dopo i fatti aveva lasciato l'Italia, è rientrato ieri a Roma con un volo dalla Tunisia ma ad attenderlo all'aeroporto di Fiumicino c'erano gli agenti della Squadra Mobile in collaborazione con la polizia di frontiera.

Roma, stupro al Factory: la 21enne Angela violentata quando era già svenuta

Stupro alla discoteca Factory: fermato 25enne romeno, si cercano altri due aggressori

L'allarme era scattato lo scorso 19 maggio, nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4. La ragazza, una 21enne etiope, si era presentata in lacrime alla direzione di una discoteca dicendo di essere stata aggredita e abusata da tre persone. La violenza era stata consumata in un cortile della discoteca, secondo quanto accertato dagli inquirenti coordinati dai magistrati della Procura di Roma.



La ragazza avrebbe conosciuto uno degli aggressori all'interno del locale e con lui sarebbe poi uscita all'esterno. A quel punto l'uomo era stato raggiunto da due suoi amici che avevano portato la ragazza nella rimessa dove l'avevano violentata. Nella zona dove era avvenuta la violenza non ci sono telecamere e ciò aveva complicato ulteriormente il lavoro degli inquirenti per risalire all'identità degli aggressori. Rimane aperta la caccia al terzo stupratore.



Ultimo aggiornamento: 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA