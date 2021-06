Strage di Ardea, sabato a Ostia i funerali di Daniel e David nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis

Strage di Ardea, i funerali di Daniel e David, i due bambini uccisi nella il 13 giugno, si terranno sabato ad Ostia, alle ore 14 presso la chiesa di Santa Maria Regina Pacis. La Procura di Velletri ha concesso oggi il nulla osta per la restituzione delle salme dopo gli esami autoptici svolti all'Istituto di medicina legale di Tor Vergata. I due bambini sono stati raggiunti da un solo colpo di pistola ciascuno sparato da Andrea Pignani che ha poi ucciso anche un pensionato di 75 anni.

IL SOPRALLUOGO - Nuovo sopralluogo stamattina dei carabinieri nella villetta di Andrea Pignani, l'ingegnere informatico che domenica mattina nel comprensorio Colle Romito ad Ardea ha sparato e ucciso i fratellini Daniel e David Fusinato e Salvatore Ranieri, un anziano di 74 anni. Gli investigatori, su delega della procura, hanno cercato nell'abitazione nuovi elementi per ricostruire la personalità del 35enne, in particolare biglietti o altri documenti che possano essere utili alle indagini. Nei giorni scorsi erano stati già sequestrati pc e cellulare che verranno analizzati. Dopo l'omicidio i carabinieri hanno anche inviato un'informativa in procura relativa alla mancata denuncia della pistola alla morte del padre di Pignani, una ex guardia giurata, che la deteneva regolarmente.