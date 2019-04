Sparatoria in strada alla Garbatella, ferito un 41enne. Fermato un uomo

Sparatoria in strada alla Garbatella, ferito un 41enne. Un uomo di 41 anni è stato ferito stamani a colpi di pistola in strada nel quartiere romano della Garbatella. Gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e del Commissariato Colombo, intervenuti sul posto, hanno trovato l'uomo con accanto la madre, accorsa dopo aver udito da casa il colpo d'arma da fuoco. Il ferito è stato trasportato all' Ospedale San Camillo - Forlanini di Roma dove, dopo un intervento chirurgico per una pallottola che l'aveva colpito all'addome senza fuoriuscire, è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata.

Iniziate immediatamente le indagini, gli agenti della Polizia hanno individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, per tentato omicidio, un pregiudicato romano di 43 anni, rintracciato presso un condominio limitrofo mentre tentava di nascondersi nel sottotetto dello stabile dove abita. Dalle ricostruzioni, gli investigatori hanno accertato che il ferimento era avvenuto nei pressi dell'abitazione della vittima, con la quale l'uomo si era poco prima incontrato.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di risalire all'arma utilizzata: una pistola modello Walther P38, calibro 9 x 21, ritrovata in un'insenatura del Tevere, vicino a Lungotevere di Pietra Papa. Dopo il fermo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 43enne è stato condotto a Regina Coeli, in attesa dell'udienza di convalida.

