Roma, spari contro il bus con pistola ad aria compressa: vetri rotti

Spari contro un bus a Tor Sapienza. Due pallini esplosi con un'arma ad aria compressa hanno colpito ieri sera alle 21.15 circa un bus della linea 543 di Roma Tpl. Sentiti i colpi l'autista, all'altezza di via Naide, ha fermato il mezzo per verificare e ha trovato il vetro posteriore incrinato. Nessuno è rimasto ferito: l'autobus in quel momento era vuoto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza. Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA