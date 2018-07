Caserta, imigrato ferito con pistola ad aria compressa: «Mi hanno sparato al volto due giovani»

Sarebbe stato colpito in pieno volto con una pistola ad aria compressa un immigrato della Guinea, ospite in un centro di accoglienza di San Cipriano d'Aversa (Caserta). Lo straniero, richiedente asilo, ha denunciato l'accaduto oggi ai carabinieri di San Cipriano d'Aversa, ma il fatto si sarebbe verificato ieri sera in pieno centro. Il giovane ha riportato una ferita superficiale, guaribile in pochi giorni.



Il richiedente asilo ha raccontato di essere stato avvicinato da due ragazzi in moto che hanno poi fatto fuoco con l'arma ad aria compressa colpendolo al volto. Qualche settimana fa un episodio simile avvenne a Caserta, denunciato da due immigrati africani, uno dei quali rimasto ferito mentre due giorni fa, nel vicino comune di Villa di Briano, un gruppo di cittadini manifestò per strada contro l'arrivo di un gruppo di immigrati

Venerd├Č 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:06



