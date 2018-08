Roma, lancia bottiglia sull'autobus e ferisce un passeggero alla testa: caccia all'aggressore

di Marco De Risi

Ancora episodi di violenza sui bus dell'Atac. Al Tiburtino, uno squilibrato ha lanciato una bottiglia di birra contro un passeggero ferendolo alla testa ma l'oggetto contundente ha anche mandato in frantumi la porta a vetri dell'autista che per fortuna è rimasto illeso anche se ricoperto da schegge di vetro. E martedì una donna ha scagliato un mattone contro il 447 a Rebibbia, ferendo poi un passeggero. Proprio stamani in Prefettura il comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico tratterà il...