«Correte, c'è un uomo che ha una pistola». Blitz della polizia in una discoteca e si scopre che l'arma, senza tappo rosso, era ad aria compressa. Scatta la denuncia

Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:24

CITTÀ DI CASTELLO - In discoteca con una pistola ad aria compressa: intervento lampo della polizia di stato. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Città di Castello, sono intervenuti presso una nota discoteca nel territorio del Comune di San Giustino (in provincia di Perugia), dove alcune persone presenti, allarmate da quanto avevano notato, hanno segnalato un uomo armato all’interno del locale. Sul posto vi era anche un dipendente del Commissariato il quale, libero dal servizio, ha proceduto all’individuazione del soggetto, risultato un cittadino extracomunitario di 31 anni. L’agente è riuscito quindi ad agevolare l’intervento della Squadra Volante, che ha proceduto all’identificazione e al controllo del soggetto che aveva al seguito, occultata, una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, replica fedele del modello “Glock 17”. L’approfondimento degli accertamenti ha permesso di rilevare che l’uomo non risultava in regola con il permesso di soggiorno e che a suo carico pendeva una ricerca di rintraccio per notifica del rifiuto del permesso di soggiorno. L’uomo veniva è stato denunciato per porto abusivo di arma e contestualmente sono state avviate le pratiche per la sua espulsione dal Territorio Nazionale.