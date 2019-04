Sorpreso a spacciare marijuana, aggredisce i militari con un coltello: arrestato pusher di 23 anni a Tor Cervara

I Carabinieri hanno arrestato un cittadino del Ghana di 23 anni, sorpreso in via di Tor Cervara mentre spacciava marijuana. Alla vista dei militari il pusher ha tentato la fuga ed ha opposto resistenza; nelle sue tasche oltre a 3 involucri contenenti 32,5 grammi di stupefacente, i Carabinieri hanno anche rinvenuto un coltello. L'arrestato dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. L'arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA