Roma, spacca a martellate i vetri di due tram della linea 8

Un uomo ha danneggiato pesantemente due tram della linea 8, parcheggiati in via del Casaletto, al Portuense a Roma. L’individuo, dopo avere infranto molti dei vetri dei mezzi, è riuscito ad allontanarsi senza difficoltà. Sono i carabinieri che indagano sul grave episodio. Il ricercato è entrato in azione intorno alle 4, al capolinea. Ha agito quando non c’era nessuno sulle vetture e nei paraggi. Probabilmente ha usato un martello.

«Poche ore fa un vandalo ha danneggiato un mezzo Atac . Ha distrutto tutti i finestrini del tram 8 al capolinea di Casaletto ed è fuggito. Queste immagini fanno rabbia. È inaccettabile. Avviate le indagini per trovare e punire il responsabile». Lo fa sapere su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi

Poche ore fa un vandalo ha danneggiato un mezzo @Atac. Ha distrutto tutti i finestrini del tram 8 al capolinea di Casaletto ed è fuggito. Queste immagini fanno rabbia. E' inaccettabile. Avviate le indagini per trovare e punire il responsabile. pic.twitter.com/t10wBj9YRE — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 29 ottobre 2019

