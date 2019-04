Roma, litiga con l'autista del bus, automobilista lancia pietre contro il mezzo e rompe il parabrezza

IL DANNEGGIAMENTO

Lite stradale tra un automobilista e il conducente di un bus Atac sfocia in un lancio di sassi contro il pullman e l'intervento dei carabinieri. E' successo sabato a Casal Palocco quando un automobilista ha scagliato delle pietre e una bottiglia contro un autobus Atac della linea 014 rompendo il parabrezza. Secondo quanto ricostruito, alle 16 circa l'automobilista a seguito di un litigio stradale è sceso ed ha scagliato alcuni oggetti contro il bus in via di Casal Palocco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Ostia .

