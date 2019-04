Centro sociale Intifada, Gasparri: «Salvini e Raggi lo sgomberino»

Invitandoli a non limitarsi a fare comunicati stampa di polemiche reciproche, circolari e annunci privi di seguito, segnalo congiuntamente al Ministro dell’Interno Salvini, del cui spirito di iniziativa mi fido, e alla Raggi, di cui non mi fido affatto, la vicenda del centro sociale Intifada, in via di Casal Bruciato a Roma

In quel centro sociale – denuncia Gasparri - si svolge una festa della droga che causa gravi disturbi a tutto il quartiere. Inoltre, e non c’è bisogno di rapporti riservati, basta leggere i giornali, c’è la certezza che siano arrivati quantitativi significativi di droga per celebrare appunto il party delle sostanze stupefacenti. È così difficile mandare dieci automobili delle forze di polizia per sgombrare questo centro sociale? L’ordine pubblico deve essere mantenuto con polemiche via Facebook o con l’intervento fisico dello Stato? Se non ci sarà un intervento entro oggi a Casal Bruciato per sgomberare questo centro e per porre fine a questa festa della droga denuncerò tutte le autorità nazionali e locali per la evidente omissione. Si agisca subito. Oppure la si smetta di fare pagliacciate come circolari, video annunci, sfilate, spiegazioni alla città come quelle veramente patetiche con le molliche di pane e senza molliche di cervello. Si mandino a Casal Bruciato divise vere non video in maschera

