«Troppe proteste dei residenti»: il centro sociale Intifada cancella l'evento reggae di domani

Evento annullato e stop – per adesso – provvisorio, alle attività musicale. E' la decisione presa dal, dopo le proteste (prolungate negli anni), da parte dei residenti, che hanno anche presentato esposti alle forze dell'ordine e ai vigili urban i.Leggi anche:--->Leggi anche:--> Nel centro sociale moroso 12 ore di festa della cannabis Non ci sarà, quindi, nessun concerto di Jah Mason, martedì 20, come da programma. Ad annunciarlo, sui loro canali social, sono stati gli stessi organizzatori della serata, che si sarebbe dovuta svolgere in via di Casal Bruciato, 15. «Siamo costretti ad annullare il live in programma per il 30 aprile – hanno spiegato sulla loro pagina – Il Csa Intifada, al centro di un ingiustificato attacco mediato, ha decido di stoppare tutte le attività musicali». Per la verità, lo stop è ancora provvisorio e chi gestisce questo centro – che vanta centinaia di migliaia di debiti con il Comune, per il mancato versamento degli affitti – deve ancora prendere una decisione definitiva. Quel che è certo, è che martedì notte i residenti non dovranno restare svegli fino all'alba, tormentati dalla musica sparata a tutto volume dalle casse della discoteca abusiva.