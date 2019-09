Morlupo, auto si schianta contro un bus del Cotral: muore pensionato di 69 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pensionato è morto scontrandosi frontalmente contro un bus del Cotral sulla via Flaminia tra Morlupo e Castelnuovo di Porto. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, quando il maltempo ha creato danni e allagamenti, soprattutto nella provincia romana. E per Ermanno Scatolini, pensionato, 69 anni, di Civita Castellana, quella pioggia sull’asfalto è stata fatale. L’uomo era a bordo di una Mercedes Classe C quando a causa della strada sdrucciolevole ha sbandato ed è finito sulla corsia opposta andandosi letteralmente a schiantare contro il pullman che percorreva la via Flaminia, non lontano dall’agriturismo “Il Raduno”.L’impatto è avvenuto esattamente al chilometro 29 della Flaminia, all’altezza di una curva resa ancora più pericolosa dal maltempo. La macchina si è ridotta a un groviglio di lamiere e l’uomo è morto sul colpo. C’è voluto tempo per tirare fuori il corpo dall’auto. Sul posto, sotto un nubifragio, sono intervenuti i carabinieri della stazione Castelnuovo di Porto, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Inutili i tentativi di rianimare l’anziano. I rilievi hanno confermato la tragica dinamica: le foglie sull’asfalto miste alla pioggia hanno causato la perdita di stabilità della vettura che si è trovata dall’altra parte della carreggiata a doppio senso di circolazione.Non è esclusa del tutto l’ipotesi che l’uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida. Le persone sull’autobus sono state fatte scendere, la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, quasi tutto il pomeriggio. La circolazione è andata in tilt con tutti i disagi del traffico di rientro della domenica pomeriggio. Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del pensionato che aveva la passione per la chitarra ed era molto amato per la sua disponibilità, sensibilità, grazie anche all’amore per la musica: «Condoglianze alla famiglia – scrive su Facebook Riccardo Paolucci - una grossa perdita per tutti i parenti ed amici. Un forte dolore anche per me che sono suo cugino e amico. Abbiamo suonato insieme per tanti anni con il complesso I Malavoglia e con i laser». I parenti in numerosi messaggi ancora non si capacitano di come una tragedia del genere possa essersi abbattuta sulla loro famiglia: «Ciao zio, sono sempre i migliori ad andarsene».