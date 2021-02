A Nemi è la "Settimana dell'Amore”: un concorso fotografico per San Valentino

Cuori in legno, dipinti di rosso con frasi d’amore in tutte le lingue, sparsi tra i vicoli del caratteristico borgo di Nemi. Un addobbo romantico saluta così l’iniziativa dell’amministrazione comunale che, in vista del consueto appuntamento di San Valentino, festeggia le coppie di ogni età con la “Settimana dell’Amore”, un programma originale con abbinato un concorso fotografico. Il Comune lancia, in pena epidemia, la freccia di Cupido e premia lo scatto della coppia più bella postata sulla propria pagina Instagram (Nemi_welcome). A partire da lunedì fino a sabato 13 febbraio, giovani alle prime prese con l’amore o coppie ormai collaudate possono condividere la loro foto sulla pagina social dell’ente.



Fidanzatini in erba o chi porta la fede al dito da anni, tutti possono immortalarsi con la dolce metà e partecipare al concorso perché, come si dice, l’amore non ha età. In palio, un pranzo offerto dal Comune, proprio il giorno di San Valentino, nel locale “Santi e Briganti”. Da ieri mattina frasi d’amore, incise su cuori realizzati a mano, hanno abbracciato lampioni, viuzze e negozi con un messaggio che vuole essere soprattutto di ottimismo. «Vogliamo mandare un segno di speranza – dice il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci – e attivare di nuovo il settore turistico di questo paese, noto ovunque, celebrando l’amore con una serie di iniziative che infondono serenità in questo momento difficile per tutti».



A Nemi, infatti, l’amministrazione ha donato agli innamorati una suggestiva terrazza confinante con i giardini pubblici e vista sul lago, intitolandola con una targa dedicata a chi si fa promesse d’amore. «Sempre sullo stesso filone – aggiunge il primo cittadino di Nemi – si inserisce anche l’opera dell’artista Marco Manzo (designer e scultore romano) installata il 14 febbraio dell’anno scorso nel belvedere Dante Alighieri e sintetizzante i due simboli di Nemi e cioè la fragola e la freccia di Cupido».

