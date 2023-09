A Nemi l'appuntamento con "Borgo diVino" dall'8 al 10 settembre

Venerdì 1 Settembre 2023, 14:16

Dall'8 al 10 settembre va in scena a Nemi il tradizionale appuntamento con Borgo diVino, l'evento dedicato alle eccellenze del buon bere che la cittadina laziale ospita dal 2015. La manifestazione sarà la tredicesima tappa di "Borgo diVino in tour", ciclo di eventi promosso dall'Associazione "I Borghi più belli d'Italia", di cui il Comune di Nemi è entrato a far parte proprio quest'anno.

Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte enologiche di qualità da tutto il Paese. Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza con i migliori vini del territorio - a cui si aggiungeranno etichette provenienti da diverse regioni d'Italia come Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Marche, Campania e Sicilia - che il visitatore potrà degustare lungo la passeggiata panoramica del Borgo con affaccio sul lago.

Alberto Bertucci, sindaco di Nemi: "Siamo lieti di poter annunciare che ora Nemi fa parte dei Borghi più belli d'Italia. E' un riconoscimento a livello nazionale che ci rende fieri per il risultato del lavoro che in questi anni è stato svolto dall'amministrazione comunale per il comune di Nemi. E con questo annunciamo anche l'ottava edizione di Borgo diVino: una rassegna delle migliori cantine vitivinicole del Lazio e dell'Italia, all'interno delle quali si potranno gustare le eccellenze delle cantine e anche l'enogastronomia di questo territorio che offre gusti particolari per ogni palato".

L'iniziativa, promossa dall'Associazione "I Borghi più belli d'Italia", è organizzata da Valica in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e il Comune di Nemi con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Città del Vino e di Sistema Castelli Romani.