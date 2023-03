Nemi, gemellaggio culturale con la Turchia: in visita l'ambasciatore di Ankara

Nemi, gemellaggio culturale tra il paesino dei Castelli Romani famoso per le fragoline di bosco e lo specchio lacustre degli imperatori romani e la Turchia. Nel pomeriggio è arrivato l'ambasciatore turco in Italia Omer Gucuk, accompagnato dal primo segretario Enes Mabocoglu, dal secondo segretario Damla Celik e dalla consigliera Ayca Saritekin, accolti dal sindaco Alberto Bertucci, alcuni assessori e consiglieri comunali e dalla Proloco locale.

L'occasione voluta dall'amministrazione comunale di Nemi per donare 5mila alle popolazioni colpite dal tragico terremoto e per poter svolgere le attività culturali programmate in Turchia nei prossimi giorni.

In serata ci sarà anche un ricordo delle vittime del tragico terremoto con l'accensione delle luci installate in segno di lutto e solidarietà sulle arcate del borgo antico che affacciano sul lago.

Tra l'ambasciatore turco Gucuk e il sindaco Bertucci, c'è stato anche uno scambio di doni, dalla Turchia sono arrivate le tazze ed i piattini tipici di ceramica per il caffè e per l'ambasciatore ed i suoi diplomatici in dono una cassetta delle tipiche fragoline e il liquore fargolino di Nemi . La visita dell'ambasciatore turco in Italia si è conclusa con una visita al borgo antico nemese, considerato uno dei più belli di Italia e una passeggiata culturale allo storico Museo delle Navi Romane al lago di Nemi. Dove sono conservati molti reperti delle navi tempio dell'imperatore romano Caligola e altri importanti ritrovamenti storici risalenti a prima e dopo Cristo e all'impero romano. Sul posto hanno presenziato per la sicurezza di tutti i presenti i carabinieri e la polizia locale di Nemi, la scorta dell'ambasciata turca in Italia e la polizia di stato di Genzano. " Veramente un territorio ricco di cultura e storia di rilevanza mondiale, ha commentato l'ambasciatore Gucuk, sono rimasto molto colpito, dalla bellezza dei luoghi, il borgo antico, il lago, col suo promontorio e dalla grande ricchezza archeologica all'interno del Museo delle Navi Romane.

Grazie anche della bella e calorosa accoglienza, da parte del sindaco e tutta la comunità di Nemi, oltre che della loro generosità per la donazione per il popolo turco e la solidarietà dimostrataci. Tornerò presto per degustare le fragole, la buona cucina del posto e ammirare questi posti e panorami stupendi a due passi da Roma ". Foto Video Luciano Sciurba