Roma, tenta il suicido dal terzo piano del San Camillo, gli infermieri lo salvano

Paura, giovedì pomeriggio, all’ospedale San Camillo. Un anziano mentre era in attesa di una visita specialistica al terzo piano del padiglione Morgagni, improvvisamente, ha scavalcato la balaustra di una finestra e ha cercato di buttarsi di sotto. Solo la prontezza di alcune infermiere, che lo hanno tenuto “agganciato” al parapetto, e subito dopo l’intervento di due infermieri in servizio nel reparto di Psichiatria al pian terreno, hanno evitato il dramma. L’allarme è scattato intorno alle ore 18.L’uomo, ottantenne, di Monteverde, era in bilico sulla finestra. Le donne hanno urlato a squarciagola verso i pochi passanti chiedendo aiuto. La palazzina non ospita altri reparti di degenza al di fuori del Spdc che è al piano terra e a quell’ora, infatti, era semideserta. Due infermieri hanno corso tutto di un fiato le scale che portano al terzo piano. Arrivati sopra, vista l’esperienza maturata al contatto con degenti affetti da disagi psichici, hanno capito quale fosse il momento e il modo giusto per intervenire quando ormai anche le colleghe erano stremate dalla fatica. Con una mossa fulminea, hanno preso e tirato su l’anziano, rischiando a loro volta, di essere trascinati nel vuoto con lui. Sul posto poco dopo è arrivata la Polizia. L’anziano è stato tranquillizzato e, comunque, trattenuto in ospedale per accertamenti.