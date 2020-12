«Eroe sociale per l'inclusione», c'è una perugina tra gli insigniti da Mattarella

Tra gli “eroi sociali” del 2020, nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’è ance una perugina. Vittoria Ferdinandi, 36 anni e direttrice del ristorante e centro polifunzionale “Numero Zero” nel Borgo Bello è una tra i 36 insigniti motu proprio «per il suo contributo nella promozione di pratiche di autonomia e di inclusione sociale per i malati psichiatrici». Nel caso di Vittoria, col titolo di Cavaliere al merito della Repubblica – per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute.

Inaugurato nel 2019, “Numero Zero” è un esperimento di inclusione: impiega un gruppo di ragazzi e ragazze (pari al 50% del personale) che soffrono di disturbi mentali di diversa entità e che si alternano tra cucina, sala e bancone. Una iniziativa che ha come obiettivo quello di cercare di costruire un luogo di possibilità concreta per il reinserimento sia sociale sia lavorativo dei malati psichiatrici alla luce dell’evidenza che per il malato psichiatrico il lavoro non esiste o, se esiste, si tratta per lo più di mansioni decentrate rispetto alla socialità e alla comunità. Il lavoro è retribuito e questo aspetto costituisce un perno fondamentale per il supporto alla costruzione dell’identità, di un ruolo sociale e di relazioni significative all’interno della comunità, fuori dall’istituzione psichiatrica. Insieme ai ragazzi indossano il grembiule anche operatori e psicologi dell’associazione RealMente, che ha ideato il progetto in collaborazione con la Fondazione La città del Sole – Onlus che ha preso in locazione lo spazio nel centro storico di Perugia. Numero Zero ha aperto dopo un lavoro di restauro e adeguamento realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e della Brunello Cucinelli spa. Numero Zero è prima di tutto un luogo in cui si promuove la cultura della diversità intesa come patrimonio di inestimabile ricchezza; un luogo di incontro, socialità e cultura.

