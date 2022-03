Roma, a San Basilio in corso sgombero di quattro appartamenti occupati

È in corso, dalle prime ore dell’alba un altro intervento di liberazione di 4 appartamenti Ater occupati a San Basilio, in via Loreto e via Sirolo. Una delle abitazioni risulta in mano al clan Bevilacqua. Lo sgombero, deciso dal prefetto Matteo Piantedosi, si inserisce nel piano di recupero degli alloggi di edilizia pubblica oggetto del racket delle occupazioni abusive, dove spesso all’illegittimità della presenza degli occupanti si connettono fenomeni di criminalità che compromettono la vita dei quartieri popolari. Si tratta del terzo sgombero a San Basilio nelle ultime settimane e si aggiunge a quelli di Tor Bella Monaca e Ostia. Ad intervenire per liberare gli immobili personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia locale di Roma Capitale.

A eseguire i provvedimenti di rilascio emessi dall'Ater, ci sono i caschi bianchi dei Gruppi Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), con l'ausilio delle pattuglie del IV Gruppo Tiburtino, quindi carabinieri e polizia. Al momento sono 7 le persone, di cui 2 minori, trovati all’interno dei 4 immobili oggetto di sgombero in via Sirolo e via Loreto. Sul posto sono arrivati anche rappresentanti del movimento per la casa Asia i qualil'ultima volta avevano lamentato che l'attività non avesse tenuto conto delle fragilità di chi viveva nelle case. Ma a quanto risulta, le famiglie con minori sgomberate l'ultima volta non avevano richiesto una sistemazioen alloggiativa alternativa e l'unica persona - un uomo - che ha chiesto di poter rimanere nell'abitazione non aveva i requisiti per la sanatoria.