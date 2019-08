Roma, saltafila e promoters turistici abusivi tra Colosseo e Fori: sanzioni e 5 Daspo

Tursiti accerchiati da venditori ambulanti, comitivi di spagnoli importunati da decine di saltafila. Fori Imperiali, Colosseo e piazza Venezia sorvegliati speciali. Al lavoro decine di militari del Comando Roma piazza Venezia, delle Stazioni Roma piazza Farnese, Roma San Lorenzo in Lucina e Roma Aventino con il supporto dei Carabinieri dell’8° Regimento “Lazio” e del personale della Polizia Locale Roma Capitale hanno fatto scattare controlli finalizzati ad arginare i fenomeni di degrado, di illegalità diffusa e di abusivismo. Il bilancio delle attività è di 3 persone arrestate e altre 7 denunciate. Manette a una “batteria” di borseggiatori composta da un cittadino libico di 27 anni, un algerino di 29 e un francese di 26, tutti nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti.



La banda è entrata in azione in piazza del Colosseo dove, confondendosi tra la folla di visitatori, hanno sfilato dalle tasche di un turista peruviano un cellulare. La loro azione è stata tenuta d’occhio dai Carabinieri che li hanno immediatamente bloccati, recuperando la refurtiva che è stata subito restituita al proprietario. Cinque cittadini del Bangladesh e 2 del Senegal, invece, sono stati sanzionati per aver molestato i turisti con pressanti richieste di elemosina o offrendo in vendita, con insistenza e petulanza, i loro oggetti illecitamente commercializzati. Tra questi, un cittadino del Bangladesh di 30 anni è risultato inottemperante ad un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalle Autorità Italiane. Oltre alla denuncia a piede libero, al cittadino straniero è stato intimato di lasciare volontariamente il Paese entro 7 giorni.



Altre 12 persone – tra cittadini del Bangladesh, del Senegal e del Pakistan – sono state sanzionate per vendita ambulante abusiva di bibite, braccialetti, power-bank, cappelli e manufatti vari. I Carabinieri hanno sequestrato 528 articoli trovati in loro possesso.



Un romano e 4 cittadini del Bangladesh, invece, sono stati sanzionati per 800 euro per esercizio di mestieri, lavori e professioni - sono i cosiddetti saltafila - in aree e spazi pubblici senza autorizzazione. I promoters fuorilegge sono stati sorpresi mentre si avvicinavano ai turisti in transito qualificandosi come addetti di Tour Operators e in possesso di voucher per tour turistici e Open-bus. Nei confronti di tutti i cittadini stranieri sanzionati, i Carabinieri hanno richiesto il Daspo urbano, poichè sorpresi a stazionare nelle citate aree, tutte ricomprese patrimonio Unesco e con presenza di monumenti e siti turistici, limitandone la libera accessibilità e fruizione ed esercitando attività commerciali illecite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA