Roma, Porta Maggiore: rubano un'auto con una bimba e la nonna all'interno

Rubano un'auto con tanto di nonna e bambina a bordo. E' accaduto a Roma mercoledì sera. Alle 20 gli agenti della Polizia Locale della Capitale hanno ritrovato un'auto, rubata poco prima, con a bordo una bimba di pochi anni e la nonna. Alcuni agenti del Pics, in servizio di controllo nella zona di Porta Maggiore, erano stati allertati da un cittadino che affermava di aver subito il furto dell'auto. I motociclisti dei caschi bianchi si sono messi subito alla ricerca del mezzo, una Toyota Rav 4, ritrovata poco dopo in piazza di Santa Croce in Gerusalemme, insieme a una pattuglia del Gruppo I Trevi.



Il personale della Polizia Locale ha prestato subito assistenza alla donna, ricoverata in ospedale in forte stato di shock, provvedendo a rassicurare la bambina. Sul posto sono sopraggiunte alcune pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato che, dopo un primo controllo della zona insieme agli agenti della Polizia Locale, stanno indagando per rintracciare il ladro in fuga.

